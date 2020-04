Ecco come realizzare una semplice mascherina di stoffa fai da te a casa

Da quando è iniziata la pandemia di COVID-19, qualcosa che nel nostro paese veniva utilizzato davvero raramente ha preso piede molto in fretta, rendendo quasi introvabile questi oggetti: stiamo parlando delle mascherine.

Studi recenti mostrano che un certo numero di persone infette da SARS-CoV-2 risultano asintomatiche e possono trasmettere il virus prima di mostrare i sintomi. Come ben sappiamo, il nuovo coronavirus si diffonde attraverso le goccioline respiratorie, che infettano una persona quando vengono inalate o quando una persona viene a contatto con superfici contaminate e poi si tocca il viso.

Nonostante la loro efficacia di "protezione" delle persone sane sia molto discussa, i Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie (CDC) degli Stati Uniti affermano che semplici rivestimenti facciali di stoffa rallentano la diffusione del virus. Tuttavia, la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità esorta il grande pubblico a non comprare maschere di qualità medica, forniture essenziali che devono continuare a essere riservate agli operatori sanitari e ad altri soccorritori medici.

Anche "i rivestimenti facciali in stoffa realizzati con articoli per la casa o realizzati in casa con materiali comuni a basso costo possono essere utilizzati come misura volontaria aggiuntiva per la salute pubblica", afferma il CDC. Così, l'agenzia ha rilasciato dei piccoli "tutorial" su come fare delle mascherine chirurgiche in casa.

Ecco quello che serve:

Due rettangoli da 25 x 15 centimetri di cotone a trama fitta

Due pezzi di pezzi da 15 centimetri di elastici, spago o strisce di stoffa

Ago e filo

Forbici

Una macchina per cucire o un kit per il cucito

Cucire non è il vostro forte? È possibile creare una mascherina utilizzando una vecchia maglietta di cotone, basta solamente ritagliare due rettangoli di stoffa e unirli insieme con un elastico. In allegato a questa notizia troverete diversi tutorial e immagini per la creazione della mascherina. Ecco, inoltre, la ricetta su come fare amuchina e disinfettante in casa.