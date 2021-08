Come recuperare l'AUTHCODE del Green Pass perso? Attiva la nuova funzione

Dopo l'annuncio del Ministro Speranza, arrivato qualche giorno fa in Senato, il Ministero della Salute ha annunciato l'attivazione della nuova funzione che permette di recuperare l'AUTHCODE del Green Pass in caso di smarrimento o mancato arrivo via SMS o email.

Ciò che bisogna fare è collegarsi alla nuova applicazione sul sito ufficiale del Green Pass: a questo punto bisognerà inserire il codice fiscale e le ultime otto cifre del numero di identificazione della Tessera Sanitaria.

Ma non è tutto, perchè bisognerà anche indicare il tipo di evento per cui si è ricevuto il Green Pass (vaccinazione, certificato di guarigione, tampone) e la relativa data in cui questo è avvenuto.

Il sistema provvederà ad inviare il codice da inserire poi nell'App Immuni o direttamente sul sito ufficiale tramite Tessera Sanitaria per effettuare il download della Certificazione Verde.

Le novità non finiscono qui, perchè il Ministero spiega che "se sei un iscritto all’AIRE o un diplomatico o un dipendente dell’UE o lavori presso un ente o un’organizzazione internazionale o sei un familiare, ora puoi avere la tua Certificazione anche se non sei iscritto al Servizio sanitario nazionale ma sei stato vaccinato in Italia". Nella pagina di download del Green Pass, infatti, è stata aggiunta la nuova opzione "Utente non iscritto al SSN vaccinato in Italia".