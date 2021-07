Come recuperare l'AUTHCODE per scaricare il Green Pass in caso di smarrimento?

La possibile rimodulazione del Green Pass Covid sta spingendo sempre più persone a scaricare la Certificazione Verde per il Covid-19. Tuttavia, a dal momento che l'invio dei codici da inserire in Immuni o sul sito ufficiale avviene via mail, potrebbe capitare di smarrirli. Come fare quindi per recuperarli?

Il Ministero della Salute, in caso di smarrimento o mancato arrivo dell'AUTHCODE a seguito della vaccinazione o in caso di tampone negativo o guarigione dal Covid-19, consiglia di chiamare il numero di pubblica utilità 1500 per ricevere l'assistenza ed ottenere il codice.

Il call center chiederà i dati e provvederà al reinvio dell'AUTHCODE che se inserito in Immuni permette di generare il codice QR.

Il consiglio del Governo è sempre di fornire i contatti come numero di cellulare o indirizzo email nel momento in cui si effettua una prestazione sanitaria che dà di ritto alla Certificazione Verde. Solo in questo modo si avrà la certezza di ricevere il Certificato Verde Covid-19.

Ricordiamo che per tutte le informazioni sul Green Pass Covid-19 è disponibile il nostro approfondimento in cui spieghiamo come richiederlo, la durata, le diverse tipologie e tutte le informazioni necessarie per orientarsi con il documento che sta diventando sempre più importante non solo per i viaggi all'estero.