Come si fa a recuperare le chat di WhatsApp? Scopriamo la funzione backup

Dopo aver scoperto le ultime novità legate alla gestione delle chat archiviate e al supporto alla sincronizzazione su più device, andiamo alla scoperta di una delle funzionalità più importanti di Whatsapp, soprattutto se abbiamo intenzione di cambiare smartphone.

Per recuperare tutti i nostri messaggi dal vecchio telefono dovremo prima assicurarci di averli salvati, effettuando il cosiddetto backup, che consiste nel salvataggio locale oppure in cloud di tutte le nostre conversazioni. La metodica d'elezione, per semplicità e immediatezza, è senza dubbio quest'ultima.

Per effettuare un backup delle conversazioni di Whatsapp dovremo prima di tutto assicurarci di essere sotto copertura WiFi poiché il salvataggio delle chat potrebbe richiedere un'ingente quantitativo di dati mobili. Successivamente potremo iniziare ad aprire l'applicazione e accedere alle impostazioni. Per farlo, dovremo portare il dito sui tre puntini posti sull'angolo superiore destro dell'app nella sua schermata principale e nel successivo menu a tendina selezionare Impostazioni.

Nella nuova schermata troveremo le varie categorizzazioni delle impostazioni dell'app. La voce che ci interessa in questo caso è Chat. In calce alla prossima schermata vedremo infine la scritta Backup delle chat. Selezionando questa voce verremo catapultati all'interno della sezione dedicata alla creazione e gestione dei backup, oltre alle impostazioni relative all'account di Google su cui riversare i nostri messaggi, sfruttando le potenzialità legate a Google Drive.

Una volta associato il nostro account Google, potremo procedere immediatamente al backup manuale oppure impostare la sincronizzazione a cadenza mensile, settimanale o quotidiana.

Al termine del salvataggio dei dati in cloud, il nostro account Google fungerà da preziosa cassaforte e ogni volta che avremo la necessità di recuperare la nostra cronologia delle conversazioni su un nuovo telefono oppure dopo il ripristino alle impostazioni di fabbrica del nostro smartphone, nella schermata iniziale dell'applicazione, subito dopo aver verificato il numero di telefono, il nostro backup verrà scovato immediatamente dalla rete.