Come recuperare i contatti di Google su iPhone? Alcune soluzioni

Oggi vi spieghiamo come fare per recuperare i contatti salvati sul vostro account Google direttamente su iPhone. La procedura è davvero molto semplice e richiede pochissimi passaggi. Ecco come.

Il procedimento è molto semplice e non richiede molti passaggi. Apple infatti tramite le impostazioni consente di aggiungere il proprio account Google. Ciò che bisogna fare è aprire l’applicazione Impostazioni, quindi toccare Contatti e qui da Account si dovrebbe vedere il proprio account Google: basta attivare il toggle ed il gioco è fatto.

Se non vedete il vostro account Google, basta cliccare su “Aggiungi Account” sotto iCloud e quindi seguire le istruzioni presenti sullo schermo. Per visualizzare i contatti di Google nella Rubrica, è necessario che l’account Google sia attivo nelle impostazioni dei Contatti: ciò si può fare come abbiamo avuto modo di spiegare poco sopra.

Potete comunque visualizzare solo i contatti aggiunti tramite Google direttamente nell’applicazione Contatti, tramite il tab “Elenco” a cui si può accedere in alto a sinistra.

Chiaramente, per eliminare i contatti di Google basta eliminare l’associazione seguendo la procedura inversa che abbiamo descritto poco sopra.