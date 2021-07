Come recuperare le credenziali SPID perse? Ecco come fare per password e nome utente

Dopo aver spiegato come ottenere lo SPID online e quali sono i metodi più semplici, quest'oggi ci soffermiamo su un altro aspetto importante dell'identità digitale: il recupero delle credenziali. A tutti prima o poi sarà capitato di perdere il nome utente o la password ed anche per lo SPID valgono le procedure classiche.

Tutti gli identity provider infatti consentono di recuperare le credenziali attraverso le pagine dedicate, che linkiamo qui sotto:

Aruba: qui

Infocert: qui

Namirial: qui

Intesa: qui

Poste Italiane: qui

Register (username): qui

Register (password): qui

Sielte (password): qui

TIM (username): qui

TIM (password): qui

Lepida: qui

In caso di problemi con la procedura, è possibile contattare direttamente il proprio gestore d'identità SPID telefonicamente o via mail per ottenere tutta l'assistenza del caso. Il sito web ufficiale del Sistema Pubblico d'Identità Digitale ha messo a disposizione una pagina di aiuto contenente tutte le informazioni sull'assistenza ed i metodi per chiedere aiuto.

Lo SPID è centrale anche per il Green Pass Covid-19: se avete scaricato l'app Io della pubblica amministrazione, riceverete una notifica in app non appena disponibile.