Come recuperare i dati dello SPID? Ecco come resettare la password e le credenziali

Tra pochi giorni lo SPID sarà obbligatorio per tutti i servizi della PA, e sempre più persone si stanno adoperando per attivare il Sistema Per l'Identità Digitale del Governo Italiano. Alcuni però potrebbero aver anche effettuato l'attivazione in passato o hanno perso le credenziali. Come recuperarle quindi?

Come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, gli Identity Provider che offrono lo SPID sono davvero tanti, e la procedura di recupero dei dati è diversa a seconda del servizio. Vediamo quali sono i link per accedere direttamente alle pagine di recupero:

Per lo SPID di Poste Italiane , potete collegarvi direttamente a questo indirizzo;

, potete collegarvi direttamente a questo indirizzo; Per lo SPID di Aruba , invece la procedura di recupero è disponibile qui;

, invece la procedura di recupero è disponibile qui; Per lo SPID di Lepida basta seguire gli step presenti qui:

basta seguire gli step presenti qui: Per Infocert si può recuperare il PIN tramite le istruzioni presenti qui;

si può recuperare il PIN tramite le istruzioni presenti qui; Per lo SPID di Intesa San Paolo la procedura è descritta qui;

la procedura è descritta qui; Per Namirial basta seguire la procedura di recupero spiegata nel documento qui presente;

basta seguire la procedura di recupero spiegata nel documento qui presente; Per Sielte invece la procedura di recupero è spiegata qui.

Register consente anche di recuperare l'username, oltre che la password: nel primo caso basta collegarvi qui, mentre per la password è disponibile una pagina dedicata. Lo stesso vale anche per TIM, che dispone di un servizio di recupero username e password.