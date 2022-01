Come recuperare i dati della Tessera Sanitaria online e da cellulare?

Della Tessera Sanitaria abbiamo a più riprese parlato su queste pagine. In molti durante l'ultimo anno, anche complice la pandemia e la campagna vaccinale, hanno preso familiarità con il documento, ma come fare per recuperare i dati?

Sappiamo infatti che la Tessera Sanitaria non solo sostituisce il vecchio tesserino del codice fiscale, ormai mandato in pensione già da qualche anno, ma include anche un codice di identificazione che serve, ad esempio, per effettuare la prenotazione sulle piattaforma regionali per i vaccini.

Ma se non si ha la Tessera Sanitaria fisica sotto mano, come si fa per recuperarli?

In nostro soccorso arriva il Sistema Tessera Sanitaria, accessibile attraverso questo indirizzo. Basta cliccare sul pulsante "Area Riservata" in alto a destra e quindi su "Cittadini". A questo punto, è necessario effettuare l'accesso con SPID inserendo le proprie credenziali ed il gioco è fatto. in questo modo ci si ritroverà in un'altra pagina che mostrerà, in una tabella, le informazioni base della propria Tessera Sanitaria, inclusa la scadenza ed il numero di identificazione univoco.

In questo modo si potrà copiare rapidamente il codice lungo da inserire nel campo di prenotazione per l vaccino o per accedere ad altri servizi. Sempre tramite la stessa pagine, però, si può anche richiedere il duplicato.

Questo sistema funziona sia da cellulare che da desktop.