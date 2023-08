Come recuperare le email cancellate da Gmail? Non è poi così complicato

Dopo aver visto come gestire lo stato online su Gmail, torniamo a scavare tra le varie opzioni dell'utile piattaforma di posta elettronica di Google per rispondere a un'altra domanda: è possibile recuperare una email cancellata su Gmail?

Ebbene, la risposta è generalmente sì, a patto che agiate tempestivamente. La regola di base è che, una volta cancellata una email da Gmail, questa verrà spostata nel cestino della vostra casella di posta elettronica e resterà qui per un tempo massimo di 30 giorni; dopodiché, verrà eliminata definitivamente.

Per recuperare una mail particolarmente recente, quindi, non dovrete fare altro che spostarvi nella casella denominata "Cestino" all'interno dell'app o della webapp di Gmail e aguzzare la vista. Qui troverete tutte le email cancellate negli ultimi 30 giorni disposte in ordine cronologico.

Se il messaggio che cercate è vecchio o avete parecchi elementi nel cestino, vi basterà utilizzare lo strumento di ricerca, sempre dopo esservi posizionati nel cestino, utilizzando elementi noti come il mittente o l'oggetto della mail.

Come potrete sperimentare in totale autonomia, quindi, recuperare un'email da Gmail è un'operazione estremamente semplice e può essere portata a termine direttamente dal vostro browser principale o, se preferite, dall'app ufficiale che avete installato sul vostro smartphone.

