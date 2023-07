Come recuperare i file cancellati dal Cestino? Alcune opzioni per Windows

Dopo aver passato in rassegna alcuni modi per fare il backup dei nostri file, torniamo a parlare di file, recupero e, soprattutto, di Windows. In particolare, oggi andremo a vedere come fare per ripristinare file già cancellati definitivamente dal cestino.

Il metodo prevede di sporcarsi un po' le mani. Per prima cosa, aprite il prompt dei comandi digitando "cmd" nella casella di ricerca di Windows. Una volta aperto, scrivete cd $Recycle.Bin e date Invio. A questo punto digitate dir /a e fate lo stesso. Segnate il nome del file che intendete recuperare e scrivete il seguente comando:

copy nomefile.tipofile C:UsersVostroNomeUtenteDesktop

Ovviamente, "nomefile" sarà il nome del vostro file, mentre "tipofile" dovrà essere sostituito dall'estensione, vale a dire le lettere dopo il punto nel nome originale del file. Nel campo "VostroNomeUtente", invece, dovete inserire il nome dell'utente Windows. Fatto ciò, premete Invio.

Se avete eseguito questi passaggi correttamente, il File sarà sul Desktop del vostro PC.

Se non vi è ancora capitato ma volete prevenire questo problema, potrebbe interessarvi attivare l'opzione Cronologia File, che agirà da macchina del tempo per i vostri dati sensibili e conserverà sempre una versione di riserva con l'ultima modifica disponibile.

