Come recuperare una foto eliminata su iPhone? Potreste non conoscere l'opzione

A tutti sarà capitato, prima o poi, di eliminare accidentalmente una fotografia dal proprio smartphone e di volerla recuperare. Fortunatamente, iOS di Apple dà una seconda possibilità per evitare il peggio.

Quando si elimina una fotografia dal rullino fotografico di iPhone, iPad, Mac ed in generale da tutti i dispositivi Apple, infatti, questa non viene eliminata permanentemente. Il sistema messo su dal colosso di Cupertino infatti sposta le foto eliminate in un album per 30 giorni, dopo di che saranno cancellate in via definitiva.

Ciò che vuol dire? Che quando eliminate una fotografia, entro 30 giorni e salvo altre azioni, potete recuperarla dall’album “Eliminati di recente”: vi basterà aprirlo, selezionare la foto e quindi tramite il menù contestuale che si apre tramite l’icona con i tre puntini, fare tap su “Recupera”.

Ovviamente questa procedura è valida a meno che non si eliminino definitivamente le foto dallo stesso album, tramite l’opzione dedicata.

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come disattivare gli avvisi di distanza su iOS 17.