Come recuperare le foto di WhatsApp? Ecco alcune possibilità

Dopo aver visto come condividere lo stato di WhatsApp su Facebook, torniamo a scavare tra i segreti della piattaforma di messaggistica di Meta per rispondere a un'altra domanda molto gettonata: come fare per recuperare le foto su WhatsApp?

Esistono numerose opzioni a nostra disposizione per provare a recuperare una foto da una chat che avevamo eliminato. La prima via, la più immediata, è quella di controllare nell'app Galleria, nella cartella WhatsApp Images, se è presente anche la foto che stavate cercando. Dopo il download delle immagini, infatti, queste vengono salvate nella memoria del telefono e vi rimangono anche se eliminiamo le chat.

Un'altra opzione è quella di entrare su WhatsApp, aprire la conversazione con la persona con cui avevate scambiato la foto e cercare tra i media se è ancora presente, nonostante tutto.

questo perché, a meno che non abbiate scelto "Elimina per tutti", il file potrebbe ancora essere disponibile.

Se avete configurato Google Foto per il backup dei vostri ricordi, poi, vale la pena fare un tentativo anche aprendo la cartella WhatsApp Images sulla popolare app di Google, poiché anche la cartella delle foto di WhatApp potrebbe essere già stata selezionata per il backup.

Se siete con le spalle al muro, l'ultimo consiglio che possiamo darvi è quello di chiedere alla persona con cui avevate scambiato il file di rimandarvelo: magari non l'ha ancora eliminato!