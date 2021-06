Come recuperare il numero di identificazione della tessera sanitaria?

Da oggi sono aperte le prenotazioni per il vaccino anti-Covid e, coloro che hanno avuto modo di completare l'iscrizione o che l'hanno fatto in passato, sicuramente sapranno che oltre al codice fiscale viene richiesto il numero di identificazione della Tessera Sanitaria, oltre che un indirizzo email ed un numero di telefono.

Se ricordate il numero di codice fiscale ma non avete sotto mano la Tessera Sanitaria, c'è un modo semplice per recuperare il numero identificativo senza scervellarvi troppo.

Ciò che dovrete fare è semplicemente visualizzare la vostra Tessera Sanitaria online. Il Ministero dell'Economia e Finanze e la Ragioneria Generale dello Stato, infatti, mette a disposizione uno strumento di stampa della tessera che, in casi come questo, può anche essere utile per fare copia incolla del numero di identificazione.

Basta infatti collegarvi al sito dedicato alla Tessera Sanitaria, quindi cliccare sul tasto "Cittadini" e dalla nuova pagina, spostarvi nel riquadro "Tessera Sanitaria" e cliccare su "accedi con SPID" se intendete effettuare il login con il sistema per l'identità digitale, o tramite Carta Nazionale Servizi. A questo punto basterà inserire i dati del vostro SPID e spostarvi nella sezione "Stampa Tessera Sanitaria".

Vi comparirà una nuova pagina con in alto a destra tutte le informazioni (numero di codice fiscale, regione di assistenza, ASL di assistenza) ed in basso una tabella in cui è presente il Numero di Tessera, la data di scadenza e lo Stato.