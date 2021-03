Come recuperare PIN e PUK della Carta d'Identità Elettronica?

Qualche settimana fa vi abbiamo spiegato qual è il PIN della Carta d'Identità Elettronica ed a cosa serve, insieme al PUK. I codici vengono generati in due tranche: la prima metà viene consegnata al comune e la seconda parte insieme alla CIE. Ma cosa fare se si smarriscono?

Fortunatamente, il Ministero dell'Interno consente di effettuare il recupero.

Nel caso in cui si sia smarrita una o entrambe le metà del PIN o PUK, infatti, si può richiedere la ristampa semplicemente collegandosi all'Ufficio Anagrafe del proprio comune. Qui può essere richiesta la ristampa di una o di entrambe le metà. Attenzione, però: nel caso in cui si richieda la ristampa della seconda metà, questa viene inviata vie email all'indirizzo specificato in fase di richiesta della CIE o a qualunque altro indirizzo. Il sistema non accetterà la PEC come indirizzo.

Il Ministero dell'Interno sottolinea che è anche possibile richiedere la ristampa cartacea della seconda metà dei codici, fornendo l'apposita delega all'operatore comunale. "Il modulo di delega viene fornito da quest’ultimo che si serve della procedura telematica di ristampa messa a disposizione dal Ministero dell’Interno" si legge nella FAQ.

Per scoprire quali documenti servono per fare la Carta d'Identità Elettronica, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata pubblicata su queste pagine.