Come recuperare la Tessera Sanitaria senza SPID? Le varie opzioni

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo spiegato come recuperare i dati della Tessera Sanitaria, ma non tutti sanno che sono disponibili anche dei sistemi che permettono di completare la procedura anche senza SPID.

Il primo sistema per richiedere online il duplicato della Tessera Sanitaria è rappresentato dal servizio messo in campo dall'Agenzia delle Entrate, accessibile direttamente attraverso questo indirizzo: qui potete scegliere se effettuare la richiesta per codice fiscale o la richiesta per dati anagrafici. L'Agenzia Delle Entrate provvederà ad inviare il nuovo documento direttamente presso la vostra abitazione, tramite posta ordinaria (senza firma).

E' possibile effettuare la richiesta del certificato di attribuzione del Codice Fiscale tramite PEC, inviando il modello AA4/8 scaricabile attraverso questo indirizzo all'indirizzo di PEC dell'ufficio di vostra competenza: la lista può essere consultata in questa pagina. Ovviamente, resta valida l'opzione di presentare il modulo in questione di persona presso l'ufficio più vicino.

Nel caso della Tessera Sanitaria con Microchip, che è valida come Carta Nazionale dei Servizi, invece, è necessario effettuare la richiesta tramite SPID e Carta d'Identità Elettronica, mentre come noto non è più possibile effettuare il login attraverso le credenziali classiche dell'Agenzia delle Entrate, dal momento che dallo scorso Ottobre è necessario disporre dell'Identità Digitale per effettuare il login.