Come recuperare nome utente e password SPID Poste?

Lo SPID di Poste Italiane è, come abbiamo avuto modo di raccontare a più riprese su queste pagine, il più diffuso del nostro paese. Sono tantissimi gli utenti che quotidianamente si affidano al Sistema Per L'Identità Digitale. Tuttavia, sono anche tanti i nostri concittadini che potrebbero trovarsi di fronte alla necessità di recuperare i dati.

I sistemi messi in piedi da Poste Italiane sono molto semplici e simili.

Il primo è rappresentato dalla pagina di recupero credenziali dello SPID di Poste, accessibile sia da mobile che da desktop. Nell'apposito menù è possibile scegliere cosa si desidera recuperare ("il mio nome utente" o "la mia password") e quindi seguire la procedura dedicata che porterà al ripristino.

Oppure, sempre per i privati, è possibile recuperare la password tramite call center chiamando il numero 803 160, che non prevede alcun costo. Il call center è attivo dal lunedì al sabato dalle 8:00 alle 20. Poste evidenzia che per effettuare il ripristino è necessario fornire "oltre ai tuoi dati personali, anche il codice fiscale". A procedura completata sarà inviata, al numero di cellulare indicato in fase di registrazione dello SPID, una password provvisoria che bisognerà inserire nell'applicazione all'accesso e che dovrà essere cambiata subito.

