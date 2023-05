Come recuperare un video su TikTok? C'è la cronologia

Dopo avervi spiegato come cambiare lingua su TikTok, vi sveliamo un altro piccolo segreto del social network cinese. Lo sapevate che TikTok ha una cronologia dei video dalla quale potete risalire a ogni contenuto visualizzato e condividerlo con gli amici?

Per accedere alla cronologia dei video di TikTok vi basterà tocca la lente di ingrandimento nell'angolo in alto a destra della schermata principale dell'applicazione. Così accederete alla funzione "cerca", che potete usare per la ricerca di profili, video e contenuti di ogni tipo. Tuttavia, se inserite una data, la funzione vi mostrerà l'opzione "visualizza la tua cronologia visualizzazioni" per la giornata che avete inserito.

Insomma, è confermato: TikTok ha una vera e propria cronologia di tutti i video visualizzati da ogni utente. Non solo: quest'ultima è liberamente accessibile da chiunque, a patto di sapere come fare. Utilizzandola, potrete rivedere quel video o quel balletto particolarmente divertente e replicarlo, oppure condividerlo con i vostri amici o salvarlo per il futuro. Utile, no?

Inoltre, potete anche cancellare la cronologia di TikTok in ogni momento: per farlo, dovete recarvi nel vostro profilo, toccando il pulsante a forma di "omino" in basso a destra nella visualizzazione dell'app. Fatto ciò, toccate il menu ad hamburger e, successivamente, toccate l'opzione "Impostazioni e privacy", che dovrebbe trovarsi in basso nella tendina.

Qui troverete il sotto-menu "Commenti e cronologia visualizzazioni", dove potrete rivedere la vostra cronologia e la lista di tutti i commenti che avete lasciato sulla piattaforma, ovviamente ordinati dal più al meno recente. Per cancellare la cronologia, vi basterà toccare su "seleziona", in alto a destra, poi su "seleziona tutta la cronologia" in basso a sinistra, e infine su "cancella", in basso a destra.



Non è possibile cancellare i commenti "in massa", almeno per il momento, ma potete pur sempre eliminarli uno per uno manualmente. Infine, vi ricordiamo che sono da poco disponibili anche gli avatar di TikTok realizzati dall'IA.