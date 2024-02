Come si registra lo schermo su Apple Vision Pro? Le opzioni di visionOS

Nonostante siano passati solo pochi giorni dal suo lancio, possiamo dire che Apple Vision Pro è un successo negli Stati Uniti, dove sta raccogliendo un buon riscontro di pubblico e il plauso di molti nomi importanti del settore dell'hi-tech. È dunque giunto il momento di scoprire alcune feature offerte da Apple Vision Pro: vediamo insieme la prima.

Lo sapevate che potete registrare lo schermo di Apple Vision Pro? Esattamente come per la registrazione dello schermo dell'iPhone, anche il visore di Cupertino vi permette di registrare finestre delle app, menu, UI di sistema e, ovviamente, tutti gli ambienti virtuali in cui siete immersi e gli sfondi reali a cui questi ultimi vengono sovrapposti. Per giunta, le feature di registrazione del display di Vision Pro è anche "intelligente", nascondendo password e dati sensibili in maniera automatica.

Per avviare la registrazione dello schermo di Vision Pro, non dovrete far altro che aprire il Centro di Controllo del visore guardando verso l'alto, toccando l'icona che punta in basso e, infine, toccando l'icona del Centro di Controllo stesso. Qui, troverete un'altra icona, questa volta composta da due cerchi concentrici, con la quale potrete iniziare a registrare lo schermo del visore (si tratta della medesima icona presente su iPhone per la stessa feature): cliccatela.

Fatto ciò, tutto ciò che apparirà di fronte a voi sul visore verrà automaticamente registrato e salvato in un video, che potrete consultare dopo aver interrotto la registrazione (potrete farlo premendo nuovamente l'icona con i due cerchi concentrici): il video verrà salvato nell'app Foto, esattamente come su iPhone e iPad.

Ovviamente, però, anche questo servizio ha delle limitazioni: per esempio, non potrete registrare film e serie TV da Disney+ o Apple TV. Altri servizi di streaming, come YouTube, vi permettono invece di registrare i loro contenuti come se nulla fosse.