Come registrare la CIE su smartphone? La Carta d'Identità su Android ed iOS

Tra le numerose potenzialità della Carta d'Identità Elettronica, di cui abbiamo ampiamente parlato su queste pagine, c'è anche la componente smart che permette di utilizzare la CIE come sistema d'identificazione per i servizi della pubblica amministrazione.

Il sistema CIEID, infatti, consente di associare il documento di riconoscimento al proprio smartphone Android ed iOS: in questo modo di fatto il dispositivo può essere utilizzato come token di verifica per accedere tramite il sistema "Entra con CIE".

Per effettuare la registrazione è necessario scaricare da App Store di iOS e Google Play Store di Android l'applicazione "Cie ID", curandovi di effettuare il download di quella ufficiale pubblicata dall'Istituto Poligrafico.

A questo punto, vi basterà avviarla e quindi cliccare sul pulsante "Registra la tua carta" e quindi seguire le istruzioni: verrà chiesto l'inserimento del PIN della CIE, composto da 8 cifre (qui spieghiamo dove trovare il PIN della CIE), quattro ricevute al momento della presentazione della domanda ed altre quattro ricevute a casa.

Una volta inserito il PIN di 8 cifre, basterà avvicinare la carta al lettore NFC dello smartphone (che è solitamente integrato a ridosso della scossa posteriore): l'applicazione vi darà conferma dell'avvenuta procedura. Attenzione: su Android potrebbe essere necessario attivare l'NFC manualmente direttamente attraverso le impostazioni dello smartphone.