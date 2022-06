Come registrare un gameplay su Android? Non è difficile

Dopo aver passato in rassegna il Play Store alla ricerca dei migliori titoli da giocare su POCO F4 GT, torniamo a parlare del gaming in mobilità per rispondere a una curiosità che potrebbe interessare a molti.

Oggi, infatti, cercheremo di capire come fare a registrare gameplay e sessioni di gioco sullo smartphone Android, per poterli poi condividere sui nostri canali social.

Ebbene, notoriamente il sistema operativo mobile di Google è votato alla libertà di utilizzo da parte degli utenti e da molte versioni supporta anche questa funzionalità, raggiungibile in maniera relativamente semplice.

Partendo da Android 5.0, infatti, è possibile sfruttare l'applicazione Play Games non solo per registrare, ma anche di trasmettere in diretta i nostri gameplay con tanto di overlay, sfruttando eventualmente, quindi, anche la fotocamera frontale per intrattenere il nostro pubblico. Tuttavia, questa funzionalità esclusiva di Play Games consente di registrare e trasmettere limitatamente in SD e HD.

Da Android 11 in poi, inoltre, è possibile utilizzare la funzionalità di registrazione dello schermo direttamente integrata all'interno del sistema per registrare a risoluzione più elevata e acquisire anche l'audio dal microfono e i tap sullo schermo.

Sul Play Store, infine, sono presenti app come AZ Screen Recorder che consentono di registrare ed effettuare live stream direttamente dallo smartphone e a risoluzione custom.

Ricordiamo che di recente è emerso un interessante studio con alcune proiezioni sulle varie piattaforme di gioco, in cui è possibile scoprire anche, tra l'altro, chi spende di più tra PC, Console e Smartphone.