Come registrare i programmi su Sky? Ecco i vari modi a disposizione degli utenti

Sky già da qualche anno consente di registrare i programmi sul proprio decoder per visualizzarli in un secondo momento. I modi a disposizione dei clienti sono davvero tanti, ma vediamo di cosa si tratta e quali sono quelli più comodi.

Il più semplice è rappresentato dal decoder di Sky Q o MySky HD: basta semplicemente aprire la guida TV, posizionarsi sul canale ed il programma prescelto e cliccare sul pulsante (R) sul telecomando. E' anche possibile programmare la registrazione di un'intera serie TV o tutte le puntate di un determinato show televisivo.

In alternativa, però, c'è anche la nuova app My Sky per iOS ed Android che è stata lanciata lo scorso anno e tra le molte funzioni a disposizione degli utenti ne include proprio una per dare il via o programmare una registrazione direttamente dallo smartphone. Ciò che bisogna fare è, anche in questo caso, spostarsi nella sezione "guida tv" attraverso la barra sottostante, selezionare il programma preferito e cliccare su "Registra" al fianco dello slot di programmazione scelto. E' anche possibile aggiungere un alert a ridosso del via.

Se non volete registrare i programmi ma intendete comunque guardare un programma in mobilità, potete affidarvi a Sky Go o Sky Go Plus, di cui abbiamo parlato ampiamente.