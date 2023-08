Come registrare lo schermo del computer Windows 11 gratis? Non è difficile

Dopo aver scoperto come aprire i file RAR su Windows grazie alle nuove impostazioni del sistema operativo di Microsoft, vediamo ora quali strumenti gratuiti sono a nostra disposizione per registrare lo schermo del PC con Windows 11 come proprio sistema operativo. Fortunatamente, non dovrete installare alcun programma di terze parti per farlo!

Per registrare lo schermo su Windows 11, infatti, vi basterà usare lo Strumento di cattura del sistema operativo del colosso di Redmond. Per aprire l'applicazione, recatevi nella barra di ricerca di Windows e scrivere "Strumento di cattura": fatto ciò, cliccate sull'applicazione o su "Apri" nel menù a discesa al centro del vostro PC.

Dopo aver aperto l'app, nella barra principale del software, accanto al pulsante "Nuovo", vedrete le icone di una fotocamera e di una videocamera. La prima, che solitamente è selezionata di default, serve per "scattare" un'istantanea al vostro schermo o alla finestra attiva. La seconda, invece, serve per catturare un video del display del vostro PC. Cliccate dunque sulla videocamera e poi su "Nuovo".

Vedrete dunque che si aprirà l'UI di registrazione dello schermo. Selezionate con il mouse l'area del display da registrare e poi cliccate su "Partenza", in modo da avviare la registrazione. Dopo aver terminato di registrare, vi basterà fermare l'applicazione e il vostro video verrà salvato automaticamente nell'apposita cartella di sistema. Se volete, invece, potete anche salvare il video con la combinazione di tasti CTRL+S.

Sfortunatamente, lo Strumento di cattura ha un limite non da poco: i video che registra possono essere salvati solo in formato .MP4. Se dovete modificare il formato del girato, però, ecco che viene in vostro aiuto la nostra guida alla conversione dei file in formato MP4 su PC e Mac.