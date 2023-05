Come registrare lo schermo dell'iPhone? Non è complicato

Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato come mettere il Face ID alle app per iPhone. Oggi ci soffermiamo su un’altra funzione che potrebbe risultare particolarmente utile agli utenti: la registrazione dello schermo dell’iPhone.

Se per acquisire uno screenshot basta tenere premuto il pulsante d’accensione posto alla destra dell’iPhone ed il pulsante per abbassare il volume, per registrare lo schermo il procedimento è leggermente più lungo ma comunque molto semplice.

Una volta che state nella schermata che volete registrare, o mentre state per eseguire l’azione che volete acquisire, ciò che dovete fare è fare swipe dall’alto verso il basso alla destra del notch o della Dynamic Island (se possedete un iPhone 14 Pro o Pro Max) e quindi cliccare sul pulsante con il doppio cerchio. A questo punto partirà il countdown e ciò che fate sullo schermo verrà registrato.

Per interrompere la registrazione potete fare lo stesso procedimento o, nel caso degli ultimi iPhone, fare tap prolungato sulla Dynamic Island e quindi sul pulsante stop.

Ciò che dovete fare quindi è solo condividere il video screenshot che avete appena acquisito con gli amici.



Qualche giorno fa, su queste pagine abbiamo spiegato anche come evitare che l'iPhone metta in automatico il tema scuro anche quando non desiderato.