Come registrare lo schermo dell'iPhone con la voce? La beta di iOS 16.5 abilita Siri

Come abbiamo avuto modo di raccontare, iOS 16.5 migliorerà anche Siri, che diventerà più intelligente ed includerà una funzione molto interessante: la possibilità di registrare lo schermo dell'iPhone con la voce.

Al momento la feature in questione ancora non è attiva, ed è disponibile esclusivamente per coloro che hanno installato la beta di iOS 16.5.

Nel momento in cui sarà lanciato l'OS - probabilmente tra qualche mese - non sarà più necessario aprire il centro di controllo e cliccare sul pulsante dedicato per avviare la registrazione dello schermo. Basterà infatti attivare Siri o con la voce o con la pressione prolungata del tasto laterale dell'iPhone e quindi dire "Siri, avvia la registrazione dello schermo" e l'iPhone o l'iPad farà tutto da se.

Ovviamente, anche per interrompere la riproduzione basterà chiedere a Siri di "interrompere la registrazione dello schermo" e l'assistente personale farà ciò che gli è stato detto.

Nel filmato che trovate in calce, pubblicato dai colleghi di 9to5Mac, viene mostrata la feature in questione nello specifico ed all'opera. Come osservato da molti, la frase di attivazione potrebbe sembrare estremamente lunga e fastidiosa da pronunciare, il che potrebbe spingere gli utenti a ricorrere al vecchio sistema tramite il menù a tendina ed il pulsante con il pallino al centro.