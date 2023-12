Come registrare video spaziali con iPhone 15 Pro? Tutto sulla novità

In attesa dell’arrivo sul mercato del nuovo Apple Vision Pro, per cui il lancio sarebbe previsto ad inizio 2024, su iPhone è già arrivata la possibilità di registrare video spaziali da visualizzare sul futuristico visore. Ma non tutti i modelli sono compatibili.

Partiamo col ricordare, ancora una volta, che la registrazione dei video spaziali è disponibile esclusivamente sugli iPhone 15 Pro ed iPhone 15 Pro Max con iOS 17.2 o versioni successive, e che i video spaziali sono progettati per essere visualizzati, successivamente, sull’Apple Vision Pro.

Per effettuare la registrazione di tali video non è necessario affidarsi ad applicazioni esterne ma basta quella di Apple. Tuttavia, l’opzione deve essere attivata manualmente per la prima volta attraverso l’applicazione Impostazioni, il tab Fotocamera e quindi “Formati”. Qui bisogna attivare “Video spaziali per Apple Vision Pro”.

Per effettuare la registrazione di un video spaziale basta aprire l’applicazione Fotocamera sul vostro iPhone 15 Pro e Pro Max, selezionare la modalità video, ruotare lo smartphone in orizzontale e quindi toccare il pulsante con la forma dell’Apple Vision Pro: a questo punto è necessario toccare sul pulsante Registra ed il gioco è fatto.

Apple consiglia di tenere l’iPhone in modo stabile ed in piano, di inquadrare il soggetto ad una distanza di 1-3 metri dalla fotocamera ed utilizzare un’illuminazione uniforme ed intensa per ottenere risultati ottimali.