Come registrarsi a Io? Ecco come funziona l'app per il Green Pass e cashback

Con l'app Io della Pubblica Amministrazione ormai abbiamo preso familiarità da tempo, dal momento che è utilizzata sia per il cashback di Stato che per altri servizi. Tuttavia, di recente sta diventando centrale anche per la richiesta ed il download del Green Pass Covid-19. Ma come ci si registra?

Innanzitutto, ciò che bisogna fare è effettuare il download direttamente da App Store di iOS e Play Store di Android: fate attenzione però ad accertarvi che l'applicazione per cui effettuate il download sia effettivamente quella originale e non si tratti di un falso.

Una volta che avete scaricato Io, avrete due modi per effettuare la registrazione: o si potrà fare il login attraverso le proprie credenziali SPID (qui spieghiamo come fare lo SPID da casa con Poste Italiane) o tramite il PIN della Carta d'Identità Elettronica.

Per tutte le informazioni su come ottenere il Green Pass Covid-19 tramite Io, vi rimandiamo al nostro approfondimento dedicato. Si tratta comunque del sistema più semplice ed immediato per ottenere la Certificazione Verde Digitale che sarà operativa formalmente dal prossimo 1 Luglio 2021 ma che è già in arrivo sulle caselle di posta elettronica e via SMS di tutti coloro che si sono sottoposti almeno ad una dose del vaccino.