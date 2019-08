Come è regolata la legislazione nello spazio? 5 trattati ne illustrano le regole

Finora non è mai successo nulla, ma cosa accadrebbe se qualcuno commettesse un crimine nello spazio? Come funziona la legislazione, per esempio, sulla Stazione Spaziale Internazionale?

Rispondere a questa domanda potrebbe non essere sempre facile soprattutto ora che si sta ipotizzando la creazione di un turismo spaziale.

In generale il diritto internazionale consente ai paesi di far valere la propria giurisdizione al di fuori del proprio territorio in vari modi, ma cosa succede nello spazio?

Lo spazio è regolato da cinque trattati internazionali. Si tratta dei cinque principali accordi che vigono tra le stelle, noti come il Trattato sullo spazio esterno, l’Accordo di salvataggio, la Convenzione sulla responsabilità civile, la Convenzione sulla registrazione e l’Accordo sulla luna.

Questi trattati sono sotto l’egida dell’Ufficio per gli Affari dello spazio profondo delle Nazioni Unite.

Il primo di questi afferma che l’esplorazione dello spazio esterno è libera nell’interesse di tutti i paesi e che lo spazio non è soggetto a pretese di sovranità nazionale.

Il cosmo e tutti i pianeti del sistema solare devono, quindi, essere solo studiati e usati per scopi pacifici. Le nazioni sono quindi responsabili delle attività spaziali e sono anche responsabili dei danni causati dai loro oggetti spaziali.

Ma chi è che persegue i criminali? Non esistono poliziotti spaziali, ovviamente, e la risposta, detta in termini molto semplici, è che i criminali spaziali sono generalmente soggetti alla legge del paese di cui il presunto e fantomatico colpevole è cittadino, o del paese a bordo del cui veicolo spaziale registrato è stato commesso il crimine.

L’accordo, infatti, concede la massima autorità al paese, cui il mezzo appartiene, su tutto il personale in servizio sulla navicella spaziale.

Ovviamente il trattato non ha previsto il turista spaziale che commette un presunto crimine a bordo, per esempio, di una nave registrata negli USA. Questa possibilità potrebbe sollevare dei quesiti giuridici a dir poco spinosi.

La ISS prevede, invece, un accordo intergovernativo, firmato dalle nazioni partner, che vede prevalere la giurisdizione basata sulla nazionalità del presunto criminale.

Altra questione da non sottovalutare è: dove inizia lo spazio? L’atmosfera non ha, infatti, un confine solido, ben visibile, costante, quindi è anche difficile capire dove, a che altezza, interviene il diritto spaziale e non il diritto aereo.

Il diritto spaziale, chiamiamolo così, prevede anche l’essere perseguiti per cimini davvero gravi e terribili, come il genocidio o i crimini contro l’umanità ed i crimini di guerra. La giurisdizione della Corte penale internazionale può, infatti, estendersi anche nello spazio.