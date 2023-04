Come reimpostare la connessione a Internet su Windows 11? Non è complesso

La connettività di rete è ormai la spina dorsale dell'esperienza PC di moltissimi utenti in tutto il mondo: internet è essenziale persino per eseguire correttamente gli aggiornamenti di Windows e per questo Microsoft ha reso più semplice ripristinare le schede di rete con il suo ultimo OS.

Su Windows 11, infatti, è molto facile resettare la connettività per cercare di risolvere eventuali problemi che impediscono di navigare in serenità. Questa procedura è particolarmente utile anche in quelle situazioni in cui si è già provato di tutto. Non è detto che si riveli determinante, ma vale sempre la pena fare un tentativo.

Per ripristinare la connettività di rete, accendete il PC con Windows 11 e andate sul menu Start. Scegliete "Impostazioni" e dal menu laterale "Rete e internet".

In calce alla schermata, individuate "Impostazioni di rete avanzate" e proseguite nella pagina successiva, dove potrete utilizzare la funzione "Ripristino della rete" per resettare l'hardware di rete alle impostazioni di fabbrica.

Questa procedura richiederà un riavvio e, successivamente, la reinstallazione dei dispositivi. Alla fine verranno cancellati anche i dati relativi alle reti salvate; pertanto, vi verrà chiesto di reintrodurre la password per le reti WiFi a cui intendete connettervi, inclusa quella di casa.

Se siete in vena di curiosità, potrebbe interessarvi anche scoprire a cosa serve la modalità provvisoria di Windows, molto utile per individuare problemi o perlomeno per "restringere il cerchio"!