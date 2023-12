Come reimpostare il passcode dell'iPhone senza conoscerlo? Si può fare

Dimenticare il passcode dell’iPhone può capitare a tutti, ma fortunatamente Apple ha pensato a tutte le eventualità e c’è un sistema introdotto con iOS 17 che consente di reimpostare il codice di sblocco anche senza conoscerlo, con una finestra di 72 ore che consente di utilizzare il vecchio passcode.

Nello specifico, iPhone permette di sfruttare una finestra di 72 ore per utilizzare il vecchio passcode per impostarne uno nuovo. Apple infatti spiega nell’apposito popup che “per le prossime 72 ore, il tuo passcode precedente può essere utilizzato per reimpostare il nuovo passcode se lo dimentichi”.

La procedura da seguire è molto semplice: dopo aver inserito più volte il codice sbagliato, si vedrà la schermata “iPhone non disponibile”. A questo punto, non dovrete fare altro che selezionare “Codice dimenticato?” per far entrare il dispositivo in modalità blocco di sicurezza. Nel nuovo pannello dovete selezionare l’opzione “Prova a reimpostare il passcode”: iOS 17 vi chiederà di inserire il passcode precedente che, se corretto vi consentirà di sceglierne uno nuovo da inserire due volte per verificarlo.

Attenzione però: come abbiamo avuto modo di evidenziare in precedenza, questa procedura è valida solo se sono passate 72 ore dall’ultimo sblocco, altrimenti non sarà utilizzabile.

