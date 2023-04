Come rendere più sicura la schermata di blocco dell'iPhone? 5 idee utili

Gli smartphone rappresentano i dispositivi più personali e che utilizziamo di più. Per tale ragione, la loro sicurezza è essenziale ed anche su iPhone vale lo stesso ragionamento. Come fare quindi per rendere la schermata di blocco più sicura?

Ovviamente, il primo consiglio è di impostare un codice di sblocco o, ancora meglio, il riconoscimento del volto tramite scansione del FaceID attraverso le impostazioni dedicate presenti nell’app “Impostazioni” ed il pannello di sicurezza. Si tratta di due opzioni particolarmente utile che permettono di sbloccare l’iPhone e quindi accedere ai dati solo a coloro che posseggono il codice.

Un altro consiglio particolarmente utile può essere rappresentato dalla disattivazione dell’anteprima delle notifiche: soprattutto per le applicazioni di messaggistica istantanea come Whatsapp, questa accortezza evita che mentre ci allontaniamo qualcuno possa leggere da chi abbiamo ricevuto i messaggi.

Tra gli altri consigli dati dagli esperti c’è anche la disattivazione di Siri dalla schermata di blocco, per evitare che qualcuno lo possa usare per inviare messaggi ad uno dei propri contatti, ma anche il blocco delle Live Activities introdotte con iOS 16 e la possibilità di rispondere ai messaggi direttamente dalla schermata di blocco.

Un consiglio bonus è sempre quello di tenere aggiornato il sistema operativo all’ultima versione: proprio nelle ore passate Apple ha lanciato iOS 16.4.1 che si è focalizzato proprio sulla sicurezza dei dispositivi.