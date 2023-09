Come rendere YouTube più sicuro per i figli? La guida per iPhone

Dopo l'arrivo della sezione Playables su YouTube, che permette di giocare ad alcuni minigiochi tra un video e l'altro, l'app di streaming di Google si è fatta ancora più interessante per i più piccoli. Ma come fare per rendere YouTube sicuro per i figli? I modi sono diversi, specie se siete dotati di un iPhone.

Il primo strumento che certamente farà al caso vostro è l'app di YouTube Kids. Quest'ultima raccoglie solo video adatti ai bambini e fornisce alcune feature essenziali per un genitore: essa, per esempio, permette di impostare un account diverso per ciascun figlio e vi dà anche la possibilità di restringere il numero di contenuti visibili ai soli video pre-approvati dal genitore. Inoltre, c'è anche la possibilità di impostare una durata massima di utilizzo o un timer per la visione dei video, scaduti i quali l'app si chiude da sola.

Non solo: l'app è perfetta per le vacanze e per i lunghi viaggi in auto, perché permette di scaricare i video di YouTube direttamente sul telefono per riprodurli anche fuori casa, in assenza di rete Wi-Fi. Infine, YouTube Kids vanta delle sezioni educative per i bambini, come per esempio quella per la lettura, quella per l'apprendimento, quella per l'esplorazione e quella per il canto e il ballo.

Se però avete un figlio un po' più grande, l'app YouTube Kids potrebbe non fare per voi. In questo caso, potete semplicemente scaricare sul suo (o sul vostro) iPhone l'app "standard" di YouTube, creare un profilo dedicato al bambino e bloccare manualmente i video e i canali "sensibili". Ovviamente sarà impossibile rimuovere tutti i contenuti a rischio, ma con un po' di pazienza potrete comunque ottenere dei risultati soddisfacenti.

Infine, se volete adottare la linea dura c'è sempre la possibilità di impedire il download dell'app di YouTube sull'iPhone di vostro figlio: per farlo, dovrete utilizzare le impostazioni del controllo parentale del vostro account di iCloud, avendo cura di inserire il device utilizzato dal bambino nella vostra Famiglia iCloud. Fatto ciò, potrete impedire il download di YouTube (o di qualsiasi altra app) dall'app store, oppure potrete bloccare l'accesso al sito web di YouTube da Safari.