Come fare il reset dell'iPhone senza password? Le soluzioni

Mentre le ultime notizie ci parlano di un possibile leasing di iPhone con piani di abbonamento a pagamento mensile e cambio dispositivo ogni generazione, torniamo a occuparci degli smartphone con la mela per questioni di sicurezza e di... memoria.

Può succedere, infatti, che per un qualunque motivo legato a malfunzionamenti o difetti su FaceID e TouchID, l'utente venga chiamato a comporre il proprio codice di sblocco. Non usandolo per molto tempo, grazie ai sistemi di sicurezza alternativi, può capitare di dimenticarsi quale fosse. Come fare a risolvere? Tramite il reset del dispositivo.

Purtroppo, la via più breve per effettuare il reset prevede di avere accesso al device e alle sue impostazioni. Come fare, dunque? Esistono due modalità: una standalone e una che richiede l'uso di un PC/Mac. Prima di proseguire, però, ricordiamo che tutti e due i metodi richiederanno, a un certo punto, le credenziali di accesso Apple ID, perciò in nessun caso potranno essere utilizzati per avere accesso e impossessarsi di un dispositivo altrui.

Per effettuare il reset direttamente dall'iPhone, occorre sbagliare il codice di sblocco per un numero sufficiente di volte consecutive da far comparire il messaggio di blocco per 15 minuti. A questo punto, nell'angolo in basso a destra, dovrebbe comparirvi il comando per il ripristino dell'iPhone. Premendolo, ci verrà chiesto di inserire le informazioni di accesso Apple ID e dopo questo passaggio servirà un'ulteriore conferma per il ripristino. A questo punto partirà il processo e al prossimo riavvio potremo reimpostare da zero l'iPhone come se fosse nuovo di zecca.

Un metodo meno intuitivo ma comunque efficace è quello di armarsi di PC/Mac e cavo Lightning. Occorre prepararsi accendendo il computer e collegandovi il cavo (ma non all'iPhone). A questo punto, spegnere il telefono tenendo premuto il tasto Power. Nei modelli più recenti occorre, invece premere e tenere premuti contemporaneamente Volume Giù e il tasto laterale.

A smartphone spento, procedere premendo il tasto di alimentazione (iPhone 8 o superiori), Volume Giù (iPhone 7) oppure Touch ID (iPhone 6 e prima generazione iPhone SE). Nel frattempo, provvedere a collegare il cavo lightning anche al telefono.

A questo punto, l'iPhone dovrebbe comparire su Finder (nei Mac più recenti, da Catalina in su) e su iTunes (su PC e macOS da Mojave in giù). Selezionandolo, nella schermata riassuntiva sarà possibile avviare il processo di ripristino, ma vale la pena ricordare che anche in questo caso sarà necessario inserire le credenziali Apple ID. Per ottenerle, è sufficiente fare richiesta di recupero sul portale ufficiale.

Se, invece, avete appena acquistato il vostro primo smartphone della mela e siete curiosi di sapere come recuperare i vostri dati, suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra guida relativa al trasferimento da Android a iPhone.