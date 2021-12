Come resettare un iPhone bloccato senza PC? Si può a partire da iOS 15.2

In seguito al rilascio di iOS 15.2 da parte di Apple, gli appassionati stanno chiaramente approfondendo le novità introdotte dalla più recente versione del sistema operativo degli iPhone, comprese quelle più "nascoste". Tra queste, c'è la possibilità di effettuare il reset dello smartphone bloccato senza PC.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Wccftech e 9to5Mac, d'ora in poi non sarà più necessario passare per un computer per reimpostare un iPhone che non si riesce più a sbloccare con i classici metodi di autenticazione. In parole povere, si fa riferimento allo stato di "blocco" in cui lo smartphone o il tablet (iPad) possono finire se l'utente non si ricorda più il classico codice.

La novità è stata ufficializzata anche mediante il portale ufficiale di Apple: la procedura, attiva a partire da iOS 15.2 e iPadOS 15.2, ora richiede all'utente semplicemente di premere sulla voce "Inizializza iPhone" o "Inizializza iPad" che compare in basso a destra sullo schermo in seguito all'errato inserimento per più volte del codice di accesso.

Dopodiché, verrà chiaramente chiesto all'utente di inserire la password dell'ID Apple per continuare ed eliminare tutti i dati e le impostazioni associati all'iPhone/iPad, così da poterlo configurare nuovamente e tornare a utilizzarlo con un nuovo codice (magari questa volta l'utente cercherà di non dimenticarselo).

In ogni caso, c'è da dire che questo metodo funziona solamente se l'iPhone/iPad è connesso a una rete cellulare o Wi-Fi (la connessione deve essere stata effettuata prima che il dispositivo sia finito in stato di "blocco", dato che non è possibile connettere l'iPhone/iPad dopo). Insomma, si tratta di una novità degna di nota, considerando il fatto che in precedenza gli utenti che dimenticavano il codice dovevano per forza di cose mettere il dispositivo in modalità DFU e sfruttare il Finder di macOS o il programma iTunes su Windows per reimpostarlo.