Come resettare Sky Q? La soluzione in caso di problemi

Avete problemi con il vostro decoder Sky Q e, dopo aver fatto varie prove, siete giunti alla conclusione che l’unica soluzione può essere rappresentata dal reset. Come fare quindi? Ve lo spieghiamo in questa breve guida.

Come indicato da Sky nelle linee guida e nelle FAQ d’assistenza della PayTV di Comcast, per il reset del decoder Sky Q non è richiesta alcuna procedura particolare o nessuna combinazione di tasti.

Innanzitutto, dal momento che il reset rappresenta l’ultima procedura da prendere in considerazione, controllate che il malfunzionamento non sia legato da problemi di collegamento dell’antenna o della stessa TV. Se tutti i cavi sono attaccati correttamente, ed avete provato tutte le soluzioni, allora a questo punto potete procedere con il reset del decoder. Ma come fare?

Scollegate il cavo d’alimentazione dello Sky Q. A questo punto lasciatelo scollegato per un minuto e quindi ricollegatelo. Quindi accendete il dispositivo premendo sul tasto Home del telecomando.

Potete effettuare le verifiche del caso: se il problema persiste potete contattare l’assistenza clienti di Sky.

