Come resettare uno smartphone Android bloccato? Alcune possibilità

Dopo aver visto come sbloccare la tastiera di Android, in realtà con qualche opzione che potrebbe valere anche per altre app, torniamo sul robottino verde per scoprire come comportarsi davanti a uno smartphone bloccato.

Esistono una serie di opzioni, infatti, che potrebbero tornarci utili per riprendere a utilizzare un dispositivo con blocco schermo o PIN impostati ma dimenticati.

Le vie che non prevedono l'utilizzo di software esterni sono essenzialmente due. Il primo e più semplice richiede che abbiate attivato la feature Trova il mio dispositivo sullo smartphone in questione è che abbiate accesso all'account Google a esso collegato.

In questo caso, vi basterà andare da qualsiasi altro device in vostro possesso sulla pagina dedicata al servizio. Se avete già effettuato l'accesso all'account in questione, la pagina caricherà in automatico la posizione dello smartphone. Tra le opzioni per farlo squillare o per bloccarlo, c'è anche la voce Resetta dispositivo. Dopo una breve procedura di riconoscimento, potrete ultimare il processo per reimpostare il device.

Se la funzione non è attiva, potrete ripristinare il telefono tramite la cosiddetta Recovery Mode di Android. Purtroppo, non c'è un metodo universale e alcuni produttori potrebbero richiedere un procedimento differente per arrivarci. In generale, tuttavia, è possibile farlo con una combinazione ben precisa. Partite spegnendo lo smartphone, poi premete contemporaneamente e tenete premuto il tasto di Accensione e Volume Giù. Dopo 10-15 secondi il device entrerà in Fastboot Mode.

Su dispositivi con Android stock e quindi, per esempio, su Pixel, a questo punto dovrete navigare in un particolare menù a testo bianco su sfondo nero: i tasti di navigazione sono Vol+ e Vol-, mentre Power conferma. Scorrete fino a Recovery e confermate. Allo stesso modo, poi, scorrete fino a trovare Wipe Data/Factory Reset e il gioco è fatto.



