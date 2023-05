Come resettare la tastiera Bluetooth su Mac? Ecco le varie possibilità

Dopo aver sfruttato la nostra guida al cambio di colore delle cartelle su Mac per personalizzare il vostro dispositivo Apple, vi sveliamo alcuni trucchetti che potete utilizzare quando la tastiera Bluetooth collegata al vostro iMac o Mac Mini smette di rispondere. Ecco come resettarla in pochi semplici passi.

I problemi legati alla tastiera Bluetooth su Mac possono essere molteplici, ma i principali sono lo scollegamento improvviso della periferica, seguito immediatamente da un nuovo pairing, e, soprattutto, l'elevato input lag tra la pressione di un tasto e la comparsa a schermo del simbolo che corrisponde a quest'ultimo. Se soffrite di uno di questi problemi, la cosa più semplice da fare, ma anche la più banale, è spegnere e riaccendere la tastiera, in modo da resettare il collegamento Bluetooth.

Se il problema persiste, però, potete provare a disconnettere e riconnettere la tastiera al Mac. Per farlo, recatevi nelle impostazioni di sistema e, da qui, nel sottomenu Bluetooth. Aspettate qualche secondo e, tra i device connessi, vedrete la vostra tastiera Bluetooth. Cliccate su "disconnetti", quindi attendete almeno 15 secondi ed effettuate una nuova ricerca di dispositivi Bluetooth: troverete così la vostra tastiera, che potrette riconnettere al PC azzerando i dati della precedente connessione.

Altra possibilità è quella di chiudere e riaprire le app affette da input lag o da disconnessioni improvvise, specie se queste si limitano ad un solo software. Inoltre, potete anche provare a riavviare il Mac ed a disattivare gli "Slow Keys" del vostro device. Per farlo, recatevi in Impostazioni e poi nel menu "Tastiera": qui, impostate gli slider "Velocità ripetizione tasto" e "Ritardo iniziale" rispettivamente su "Veloce" e su "Breve".

Se anche questi passaggi non hanno risolto il problema, però, la soluzione potrebbe essere una sola: acquistare una nuova tastiera, magari ufficiale di Apple, in modo da scongiurare ogni possibile problema hardware o di compatibilità. Se volete, infine, potete dare un'occhiata alla nostra guida sull'utilizzo di più dispositivi audio contemporaneamente su Mac.