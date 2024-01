Come resettare i Per te di TikTok? L'opzione che non avete visto

Mentre il mondo social sta discutendo della questione musicale legata a Universal, vale la pena tornare a fare riferimento su queste pagine a TikTok per via di una funzionalità che potreste non aver notato. Infatti, al contrario di quanto si potrebbe pensare, risulta di fatto possibile ripristinare i "Per te" di TikTok.

Certo, si fa riferimento ai video che compaiono in automatico, grazie ai consigli lato algoritmo, nell'omonima scheda dell'area "Home" dell'applicazione per dispositivi mobili del social network. Per intenderci, in questa sede utilizzeremo la versione disponibile sul Play Store di Android dell'applicazione di TikTok per effettuare un esempio pratico.

Ebbene, per riuscire a mettere in atto l'operazione indicata in precedenza, potrebbe interessarvi fare tap sull'opzione "Profilo", presente in basso a destra nella schermata Home dell'app, andando poi a fare clic sull'icona delle tre righe presente in alto. Mediante il pop-up che compare a schermo in questo modo, infatti, potrete raggiungere la sezione "Impostazioni e privacy".

È mediante quest'ultima che risulta quindi possibile trovare, nell'area "Contenuto e Schermo", la voce "Preferenze sui contenuti". Una volta raggiunta quest'ultima, potrebbe quindi risultare di vostro interesse premere sul riquadro "Aggiorna la pagina Per te", in modo da poter effettivamente procedere, mediante le indicazioni che compaiono a schermo, al reset di quel tipo di contenuti. Insomma, è tutto molto semplice e potreste magari voler dare un'occhiata alle linee guida ufficiali di TikTok per maggiori dettagli, ma adesso sapete anche come "risolvere" tale questione.