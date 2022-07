Come restaurare vecchie foto? Vi aiuta un nuovo tool IA gratuito

Dopo aver fatto disegnare all'IA Everyeye Cyberpunk, ci soffermiamo su un altro possibile utilizzo intrigante dell'intelligenza artificiale. Infatti, un nuovo tool permette di restaurare le vecchie foto ormai "consumate".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e PetaPixel, nonché come si può vedere nel video pubblicato sul canale YouTube What's AI, i ricercatori di Tencent hanno recentemente reso disponibile uno strumento pensato proprio per "riscoprire" i dettagli andati persi col tempo. Come ben potete immaginare, il risultato generato dall'IA non può essere perfetto e potrebbe comportare un "leggero cambio di identità", ma capite bene che rivedere le vecchie foto sotto nuova linfa può rivelarsi interessante.

In ogni caso, si fa riferimento a un tool chiamato GFP-GAN (Generative Facial Prior-Generative Adversarial Network), che mira a "sistemare" i vecchi ritratti rovinati dal tempo, così che nulla vada perso col passare degli anni. Il risultato può essere generato rapidamente, unendo due modelli IA in grado di "riempire" l'immagine con dettagli realistici.

Quanto generato dal tool ha impressionato un buon numero di persone, visto che questo sistema sembra essere molto più accurato e realistico rispetto ad altri già visti in passato. Molto interessante il fatto che Tencent abbia deciso di rilasciare il codice su GitHub, nonché che online risulta presente un portale ufficiale per provare GFP-GAN. In ogni caso, si fa riferimento a una sorta di "demo", considerate anche le limitazioni dell'IA attuale, dunque non aspettatevi immagini ad alta risoluzione.

Per il resto, dovete sapere che è già da tempo che si discute in merito alla possibilità di restaurare le foto datate tramite intelligenza artificiale. Ad esempio, in passato abbiamo trattato su queste pagine un tool per animare le vecchie foto di famiglia tramite deepfake. Certo, non esattamente tutti potrebbero vedere di buon occhio quest'operazione, ma risultava interessante approfondirne l'esistenza.