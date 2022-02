Come riaprire rapidamente schede Google Chrome chiuse per sbaglio? Basta poco!

Sarà capitato a tutti di chiudere per sbaglio una scheda su Google Chrome mentre si naviga in rete, trovandosi costretti a ripercorrere le attività recenti mentalmente per riaprirla...senza sapere che esistono dei passaggi più semplici. Vediamo rapidamente come riaprire le schede chiuse erroneamente su Chrome.

Esistono due procedimenti: uno più immediato, che serve a recuperare l’ultima pagina Web chiusa, e uno più lungo che consente di accedere nuovamente a tutte le pagine visitate o a quelle più recenti. Nel primo caso, è sufficiente da PC cliccare con il tasto destro del mouse sulla barra delle pagine e selezionare la voce “Riapri scheda chiusa”, oppure premere la combinazione di tasti Ctrl + Maiusc + T. Effettuando questo passaggio ripetutamente sarà possibile accedere alla ultima scheda chiusa, a quella prima ancora e così via, riaprendo anche tutte quelle visitate nella sessione in corso.

Altrimenti, per avere una panoramica più completa è sufficiente cliccare sui tre puntini in alto a destra, poi su Cronologia, passaggio effettuabile anche semplicemente con la combinazione Ctrl + H. In questo modo accederete a tutte le pagine visitate in giornata, potendole così riaprire se necessario. Insomma, avete capito: i passaggi da seguire sono semplicissimi.

Vi ricordiamo in conclusione che ora è disponibile Google Chrome 98 con ben 27 fix di sicurezza.