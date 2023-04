Come fare un riassunto di una riunione? Ci pensa questa IA!

Lo sapevate che ChatGPT ha scritto un documento accademico che è stato per giunta accettato? In attesa che la situazione in Italia si sblocchi per l'IA di OpenAI, ecco come fare il riassunto di una riunione tramite un'Intelligenza Artificiale.

Si tratta, infatti, di uno dei casi d'uso in cui un'IA può dimostrare tutto il suo potenziale in ufficio, vale a dire nella rapida identificazione e trascrizione con riassunto di ciò che viene detto durante, per esempio, una call di lavoro.

Read.ai in realtà è un tool multifunzionale in grado di migliorare di molto la vita lavorativa organizzando le riunioni, analizzando le proprie statistiche e creando trascrizioni o riassunti degli incontri con colleghi e superiori.

Per quanto riguarda i riassunti, Read è in grado di creare una clip di circa due minuti con i punti salienti dell'intera call, con accompagnamento testuale a corredo, identificando compiti che vengono richiesti e reazioni dei partecipanti.

Lo strumento funziona con Zoom, Google Meet, Webex e Microsoft Teams. Sul portale dell'azienda è possibile ottenere una prova gratuita di 14 giorni, dopodiché saremo invitati a migliorare la nostra sottoscrizione con il piano Pro da 15 dollari o con il piano Enterprise da 25 dollari. Altrimenti, potremo sempre continuare a usarlo tramite il piano gratuito con funzionalità limitate.