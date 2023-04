Come riattivare la tastiera del cellulare? Alcuni fix per Android

Dopo aver visto come mettere lo schermo diviso sui nuovi Pixel, torniamo a parlare di Android per andare alla scoperta di qualche possibile fix per un problema che potrebbe capitarvi accidentalmente: la tastiera che si blocca o non compare.

Anche la tastiera a schermo, infatti, è un software come gli altri e come tale può andare incontro a qualche bug o crash rendendo più complesso - se non impossibile - interagire con il nostro dispositivo.

Messo in chiaro questo aspetto, la cosa più naturale è proprio quella di andare a cercarla nel lungo listone delle app installate sullo smartphone: andate quindi su Impostazioni, poi App e successivamente "Mostra tutte le App". A questo punto dovrebbe apparirvi una lista di tutto ciò che è presente sullo smartphone.

La tastiera di default su Android dovrebbe essere per gran parte dei dispositivi Gboard, sviluppata proprio da Google. Tuttavia, sussistono alcune eccezioni, tra cui quella di Huawei che, per ColorOS, utilizza come tastiera predefinita la SwiftKey.

Trovatela nella lista e cliccate "Forza interruzione". A questo punto, andate alla voce "Spazio di archiviazione e cache" per svuotare la cache dell'applicazione e farla ripartire. Se non dovesse funzionare, potete sempre provare a pulire tutti i dati archiviati per far ripartire la tastiera da zero, cancellando tutto ciò che aveva memorizzato durante l'uso.

Un altro approccio potrebbe essere quello di verificare la presenza di aggiornamenti. Per farlo, andate sul Play Store e verificatelo premendo sulla vostra immagine di profilo in alto a destra. All'apertura del menu a tendina scegliete "Gestisci app e dispositivo" e, sotto "Aggiornamenti disponibili", premete "Visualizza dettagli". Potrete altrimenti aggiornare tutto per applicare gli aggiornamenti alle app che sono rimaste indietro, oppure scegliere di aggiornare solo la tastiera. A voi la scelta, ma in generale gli update non sono un aspetto da trascurare, soprattutto lato sicurezza.

A questo proposito, ecco perché è importante aggiornare il sistema operativo, soprattutto quando è gratis.