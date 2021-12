Come ricavare il numero di identificazione della Tessera Sanitaria online?

E’ ormai noto che la Tessera Sanitaria in questo 2021 sia diventato un documento fondamentale per milioni di italiani. Precedentemente utilizzata solo in farmacia, ora è importante anche per effettuare la prenotazione del vaccino o per scaricare il Green Pass (qui vi spieghiamo come scaricare il Green Pass).

Tuttavia, al momento del download del Green Pass o della prenotazione del vaccino, viene richiesto il numero di identificazione della Tessera Sanitaria. Come ricavarlo senza avere a disposizione il documento?

In nostro soccorso arriva ancora una volta il sistema della ragioneria generale dello stato: ciò che dovrete fare è semplicemente collegarvi al sito del Sistema Tessera Sanitaria tramite le vostre credenziali SPID o tramite la Carta Nazionale Servizi e quindi seguire il procedimento classico che permette di visualizzare la Tessera Sanitaria Online.

A questo punto visualizzerete una pagina che permette da una parte di effettuare il download del file PDF contenente la fotocopia fronte retro del documento, e dall’altra una pagina in cui sono presenti tutte le informazioni del caso sulla Tessera. Vi basterà fare copia incolla ed il gioco è fatto.

Qualche giorno fa su queste pagine abbiamo anche spiegato come fare per memorizzare la Tessera Sanitaria sul proprio smartphone, evidenziando il trucchetto che non tutti conoscono.