Come fare la ricerca dei canali del digitale terrestre su Sky Q e MySky

Sky già da tempo consente di visualizzare i canali del digitale terrestre sul proprio decoder. La procedura per la ricerca dei canali è semplice ma non sempre è facile trovare la sezione del menù dedicata a questa funzione.

Sintonizzazione con decoder MySky HD

Collegare la Sky Digital Key al decoder inserendo il cavo dell'antenna nell'apposito spazio Accendere il decoder Cliccare sul tasto Menù del telecomando Selezionare l'opzione 7: "Digitale Terrestre ed altri canali" Selezionare l'opzione 1: "Ricerca automatica del digitale terrestre" Premere il tasto ok sul telecomando Impostare la voce "Tutti i canali" nella sezione "Tipologia canali" Impostare la voce "Crea nuova lista" nella sezione "Modalità scansione" Premere nuovamente il tasto ok

A questo punto si avvia la ricerca dei canali, al termine del quale viene visualizzata una lista. E' probabile che venga mostrato il messaggio di "Conflitto di numerazione", nel caso premete ok finché non scompare l'alert.

Al termine basta premere il tasto Sky del telecomando per tornare alla lista dei canali, che saranno visibili dopo la posizione 5001.

Sintonizzazione del decoder di Sky Q

Collegare il cavo dell'antenna terrestre al decoder Sky Q Platinum o Sky Q Black Premere il tasto Home sul telecomando Selezionare l'opzione "Impostazioni" Selezionare "Digitale terrestre" e successivamente "Ricerca Canali" Scorrere verso il basso e premere il tasto OK su "Avvia ricerca"

Anche nel caso del decoder Sky Q la procedura dovrebbe durare pochi minuti. La numerazione dei canali è la stessa dei decoder MySky, il digitale terrestre può essere visto dopo la posizione 5000 del decoder.