Come ricevere canali Mediaset? La guida per digitale terrestre e satellitare

Continuiamo a discutere della TV italiana e nello specifico quest'oggi entriamo in ambito Mediaset. Il Biscione, infatti, propone agli utenti un'ampia gamma di canali generalisti sia su digitale terrestre che satellitare. Ma come agganciarli? In nostro soccorso arriva proprio il sito web di Mediaset.

Coloro che hanno problemi con la ricezione dei canali Mediaset, possono procedere con la ricerca manuale inserendo i dati che vengono generati dal tool presente a questo indirizzo: basta semplicemente inserire regione, provincia e comune di residenza e la piattaforma genererà le coordinate da inserire all'interno dell'apposito campo nel menù di ricerca. I dati includono MUX (Multiplex), ma anche le informazioni di polarizzazione dell'antenna: Polarizzazione: Posizione dell'antenna: H = Orizzontale, V = Verticale.

Per quanto concerne le piattaforme satellitare, invece, si può procedere semplicemente con la ricerca automatica e, nel caso in cui non dovessero essere presenti i canali desiderati, vi rimandiamo alla lista completa delle frequenze, che sono cambiate dopo il passaggio al DVB-S2.

In linea generale, però, il nostro consiglio è di scegliere sempre la ricerca automatica dei canali, dal momento che se l'antenna è puntata correttamente ed orientata in maniera giusta, non dovrebbero esserci molti problemi, visto che si tratta di canali diffusi su tutto il territorio nazionale ed anche piuttosto importanti.