Come ricevere due mesi di DAZN gratis? Ecco come riscattare l'offerta

Manca sempre meno all'entrata in vigore del nuovo listino prezzi di DAZN, che sarà disponibile a partire dal 1 Luglio 2021, e continuiamo i nostri approfondimenti sulle offerte messe in campo dalla piattaforma di Perform.

Quest'oggi ci soffermiamo su un aspetto non di poco conto: la possibilità di ricevere due mesi di DAZN gratuito.

In fase di annuncio del nuovo listino, infatti, la società ha contraddistinto i prezzi su tre livelli, che propongono altrettante promozioni rivolte a tre fasce di clienti.

Coloro che hanno già un abbonamento attivo, infatti, dal 1 Luglio al 31 Agosto non dovranno pagare alcuna somma per accedere alla programmazione di DAZN, in quanto completamente a costo zero. Dal 1 Settembre 2021 in poi, invece, pagheranno 19,99 Euro al mese per dodici mesi, con un risparmio. Centrale quindi per accedere alla promozione e quindi ottenere due mesi di DAZN gratuiti sarà avere un abbonamento già attivo al 1 Luglio 2021. Non è chiaro se siano previsti anche altri requisiti o meno e nel momento in cui stiamo scrivendo ancora non sono emersi molti dettagli.

Secondo quanto trapelato, anche TIMVision offrirà due mesi di DAZN gratis, con il pacchetto "TIMVision + Dazn" che dovrebbe proporre il servizio in maniera completamente gratuita fino al 31 Agosto 2021.