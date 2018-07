Come ricevere una notifica quando il vostro nome viene citato da qualche sito

Proteggere la propria privacy online è ormai diventato di fondamentale importanza. Per questo motivo, sopratutto per chi svolge lavori in cui il proprio nome è sempre in bella vista, è importante conoscere cosa gli altri dicono online. Andiamo a vedere assieme come ricevere una notifica quando qualcuno parla di noi/della nostra attività online.

Per fare questo, Google mette a disposizione gratuitamente il potente strumento Alerts, che svolgerà per voi l’attività di cercare i siti in cui compare il vostro nome/quello della vostra azienda e di informarvi in tempo reale della pubblicazione di nuovi contenuti di questo tipo. Insomma, una volta attivato il tutto non vi scapperà più nulla, con Alerts che vi manderà una mail quando rileva nuove attività in tal senso.

Come attivare Alerts? Niente di più semplice: vi basterà seguire questo link, accedere con il vostro account Google, scrivere il vostro nome nel campo di ricerca e premere su "Crea avviso". E’ anche possibile impostare il tutto a proprio piacimento. Infatti, cliccando su "Mostra opzioni", potrete modificare la frequenza, le fonti, la lingua, la Regione, la quantità e il modo in cui ricevere la notifica (se e-mail o feed RSS). Nel frattempo, Alerts vi mostrerà i contenuti già pubblicati che contengono il vostro nome.

Insomma, un servizio che potrebbe tornare utile a diverse persone e che Google sta pubblicizzando inserendo il banner che potete vedere qui sotto quando si cerca il proprio nome sul motore di ricerca. Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata sul sito Google Support.