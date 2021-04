Come si richiede la Tessera Sanitaria? Tutto sul documento fondamentale per il vaccino

La Tessera Sanitaria è un documento fondamentale per la prenotazione del vaccino anti-Covid, e sempre più persone negli ultimi tempi si stanno accorgendo di averla persa. Come fare quindi per richiederla? La procedura è molto semplice.

Innanzitutto, la Tessera Sanitaria viene data a coloro che sono iscritti al Sistema Sanitario Nazionale: l'iscrizione avviene presso gli Uffici Scelta e Revoca dell'ASL o USL dove si ha la residenza.

La Tessera Sanitaria viene inviata direttamente a casa via Posta dall'Agenzia delle Entrate. E' anche possibile richiedere il duplicato attraverso il sito web dedicato, in caso di scadenza o deterioramento.

Se volete attivare la Tessera Sanitaria come Carta Nazionale dei Servizi, vi rimandiamo direttamente alla nostra FAQ dedicata che vi spiega come fare: anche in questo caso la procedura è molto semplice e non bisogna fare altro che rivolgersi presso gli uffici di competenza della propria Regione.

Se invece l'avete persa e volete richiedere il duplicato della Tessera Sanitaria, potete farlo direttamente attraverso il sito web dell'Agenzia Delle Entrate, tramite la pagina "Servizio di richiesta duplicato della Tessera Sanitaria o del tesserino del Codice Fiscale" che vi guiderà nella procedura per ricevere il nuovo documento a casa.

Sempre negli ultimi periodi in molti si sono accorti che la Tessera Sanitaria è scaduta: vi spieghiamo come richiederne una nuova in una FAQ dedicata.