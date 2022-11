Come richiedere l'archivio completo del proprio profilo Twitter?

Il caos scatenato da Elon Musk in Twitter ha gettato non poche ombre sul futuro del social network, e molti esperti sostengono che i licenziamenti a tappeto decisi dal CEO potrebbero non dare vita lunga alla piattaforma. Nelle ultime ore in molti, probabilmente presi dal panico, stanno scaricando i loro dati da Twitter.

Tutto è partito da un articolo pubblicato dal The Guardian, in cui alcuni ricercatori spiegano che questo potrebbe essere il momento giusto per scaricare i propri dati, in modo tale da averli sempre a disposizione anche nel caso in cui Twitter dovesse precipitare, sebbene al momento non siano arrivate avvisaglie di questo tipo.

Nelle ultime ore, inoltre, sempre più utenti stanno chiudendo i loro account sulla piattaforma ed il download dell'archivio contenente i tweet, le foto ed i video pubblicati dall'apertura del profilo, potrebbe rappresentare un'ottima soluzione.

Per richiedere il backup dei dati è necessario collegarsi a Twitter dal proprio PC, quindi cliccare sul pulsante con il pallino ed i tre punti sulla sinistra e su "Impostazioni e privacy". A questo punto nel pannello che si aprirà bisogna selezionare "Il tuo account" e quindi "Scarica l'archivio dei dati".

Solitamente Twitter provvede ad inviarlo via mail nel giro di 24 ore, sotto forma di file ZIP.