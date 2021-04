Come richiedere il bonus cultura per i nati nel 2002?

Dallo scorso 1 Aprile è possibile richiedere il bonus cultura da 500 Euro del Governo Italiano, la misura varata dall'Esecutivo Renzi e rinnovata anche negli anni a venire e rivolta ai neo diciottenni. Vediamo come effettuare la richiesta.

Innanzitutto, è bene mettere in chiaro che per richiedere il bonus è necessario disporre delle credenziali SPID. Per scoprire come ottenere lo SPID, vi rimandiamo alla nostra faq dedicata in cui spieghiamo qual è il modo migliore.

Una volta effettuata la registrazione ed attivazione dello SPID, è necessario collegarsi al sito web di 18app e cliccare su "Entra Con Spid". Completata la procedura, sarà possibile creare il buono da utilizzare nei negozi online e fisici che aderiscono.

Le date da prendere in considerazione sono le seguenti:

Il bonus cultura può essere richiesto dal 1 Aprile 2021 al 31 Agosto 2021;

La spesa può essere effettuata fino al 28 Febbraio 2022.

Sono compatibili gli acquisti online e nei negozi fisici per cinema, concerti, eventi culturali, libri, musei, monumenti, parchi naturali, aree archeologiche, teatro, danza, formazione, musica registrata, abbonamenti a quotidiani e prodotti dell'editoria audiovisiva.

L'iniziativa è stata accolta calorosamente anche dallo scrittore Stephen King, che l'ha ripresa attraverso il proprio account ufficiale Twitter plaudendo la decisione del Ministro Franeschini di rinnovarlo per un altro anno.