Come richiedere bonus internet PC? La procedura per ottenere i 500 Euro

Tra le misure messe in campo dal Governo per superare il digital divide, c’è anche il bonus PC ed internet da 500 Euro, che è divenuto legge lo scorso anno ed è già stato largamente utilizzato da molti utenti che ne hanno diritto. Tuttavia, tra gli utenti c’è ancora una certa confusione sulle modalità di richiesta.

In attesa di capire come andrà a finire la vicenda che ha visto protagoniste le catene d’elettronica, che hanno presentato ricorso presso il Consiglio di Stato, vediamo quali sono i metodi per presentare la richiesta ad oggi, mercoledì 10 Febbraio 2021.

Il bonus PC ed internet da 500 Euro è rivolto alle famiglie con reddito ISEE delle fasce I e II, ovvero con reddito inferiore ai 20mila Euro l’anno.

La richiesta deve essere presentata direttamente agli operatori telefonici accreditati, la cui lista è consultabile direttamente sul sito web di Infratel o sul sito del progetto BUL. La domanda d’ammissione (che può essere scaricata attraverso questo indirizzo) deve essere presentata direttamente nei punti vendita dei provider.

Gli operatori telefonici dovranno corrispondere i 500 Euro sotto forma di bonus per il pagamento dell’offerta di banda ultralarga (con velocità di almeno 30 Mbps) e per l’acquisto di un tablet o PC in grado di soddisfare le richieste previste dalla normativa.

Presentando la documentazione all’operatore, quindi, questo procederà ad effettuare le verifiche del caso ed a procedere con l’attivazione.